Folge 03: Fußballtrainer Alex Hauser über sein Leben zwischen den Kulturen

Vom Nachwuchstalent aus St. Johann über die Glasgow Rangers und die österreichische Bundesliga bis an die Seitenlinie der Champions League: Alex Hauser hat eine außergewöhnliche Fußballkarriere hingelegt.



Im Gespräch erzählt der erfolgreichste Fußballtrainer aus dem Bezirk Kitzbühel von mutigen Entscheidungen, Rückschlägen und großen Erfolgen. Er spricht über seine Zeit bei Red Bull Salzburg, das Leben und Arbeiten in Saudi-Arabien, Begegnungen mit Weltstars wie Cristiano Ronaldo und darüber, warum Familie, Heimat und Bodenständigkeit für ihn bis heute die wichtigsten Werte geblieben sind.



Eine Podcastfolge über Fußball, Führung, internationale Kulturen – und darüber, warum es sich lohnt, seinen eigenen Weg konsequent zu gehen.