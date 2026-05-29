Folge 02: Moderatorin Karina Toth über Erfolg, Familie und Prioritäten

Sie ist Moderatorin, zweifache Mama, Weltenbummlerin und eine der bekanntesten Kitzbühelerinnen des Landes: Karina Toth. In dieser Folge von „Impuls – Große Themen. Ganz nah.“ spricht sie über ihre Kindheit in einer Unternehmerfamilie, ihren Ausbildungsweg, prägende Schicksalsschläge und ihren außergewöhnlichen Weg auf die großen Bühnen des Sports.



Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Moderatorinnenlebens, sprechen über Familie, Karriere, Gleichberechtigung im Sport und darüber, wie man zwischen Kitzbühel und der Welt die Balance findet. Eine persönliche, ehrliche und inspirierende Folge über Mut, Leidenschaft und die Kunst, seinen eigenen Weg zu gehen.