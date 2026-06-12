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  3. Fieberbrunn stellte Weichen für Hotel "Doischberg II"
Kitzbüheler Anzeiger
DoischbergII_43_2025_Neumayer

In diesem Bereich soll das neue Hotel entstehen.

Foto: Neumayr
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Fieberbrunn

von Margret Klausner
12. Juni 2026

Fieberbrunn stellte Weichen für Hotel "Doischberg II"

Es ist ein Hotelprojekt, das die Fieberbrunner Gemeinderäte bereits seit längerer Zeit beschäftigt – das geplante 300-Betten-Hotel „Doischberg II“.
Über die Jahre traten immer wieder Immobilienentwickler an die Gemeinde heran, die in unmittelbarer Nähe zur Bergbahn ein Hotelprojekt mit rund 300 Betten realisieren wollten.

Im vergangenen Herbst präsentierte schließlich der Wiener Immobilienentwickler „Immovate“ das Vorhaben im Gemeinderat ...

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