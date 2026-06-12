Fieberbrunn stellte Weichen für Hotel "Doischberg II"

Es ist ein Hotelprojekt, das die Fieberbrunner Gemeinderäte bereits seit längerer Zeit beschäftigt – das geplante 300-Betten-Hotel „Doischberg II“.

Über die Jahre traten immer wieder Immobilienentwickler an die Gemeinde heran, die in unmittelbarer Nähe zur Bergbahn ein Hotelprojekt mit rund 300 Betten realisieren wollten.



Im vergangenen Herbst präsentierte schließlich der Wiener Immobilienentwickler „Immovate“ das Vorhaben im Gemeinderat ...