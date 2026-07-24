Fieberbrunner planen Neujahrskonzert

Die Freude über den neu gestalteten Dorfplatz und vor allem die neue Veranstaltungsbühne ist, wie berichtet, in Fieberbrunn groß. Die positiven Rückmeldungen freuen Bürgermeister Walter Astner ganz besonders. Jetzt aber gilt es den neuen Veranstaltungsort besonders in den Mittelpunkt zu stellen.

Mit einem neuen Veranstaltungskonzept soll der neue Dorfplatz rund um den kommenden Jahreswechsel stärker in Szene gesetzt werden. Die Verantwortlichen der Ag ...