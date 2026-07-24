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Kitzbüheler Anzeiger
Ansicht Dorfplatz mit Bühne 10.07.2026-a

Steht heuer zum Jahreswechsel in Fieberbrunn im Mittelpunkt: der neue Musikpavillon.

Foto: Gemeinde Fieberbrunn
ABO PUR

Fieberbrunn

von Margret Klausner
24. Juli 2026

Fieberbrunner planen Neujahrskonzert

Die Freude über den neu gestalteten Dorfplatz und vor allem die neue Veranstaltungsbühne ist, wie berichtet, in Fieberbrunn groß. Die positiven Rückmeldungen freuen Bürgermeister Walter Astner ganz besonders. Jetzt aber gilt es den neuen Veranstaltungsort besonders in den Mittelpunkt zu stellen.
Mit einem neuen Veranstaltungskonzept soll der neue Dorfplatz rund um den kommenden Jahreswechsel stärker in Szene gesetzt werden. Die Verantwortlichen der Ag ...

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