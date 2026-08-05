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  3. FH-Campus für den Bezirk: Konzeptstudie präsentiert
Kitzbüheler Anzeiger
Präsentation FH Studie in Kitzbühel

Die Ergebnisse der Konzeptstudie wurden kürzlich in Kitzbühel präsentiert.

Foto: Innovationsnetzwerk Kitzbühel
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Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
05. August 2026

FH-Campus für den Bezirk: Konzeptstudie präsentiert

Aus der Vision eines Fachhochschul-Campus im Bezirk Kitzbühel könnte ein konkretes Bildungsangebot werden. Wie berichtet wurde mittels Bedarfsanalyse untersucht, welche Studien- und Weiterbildungsangebote in der Region gefragt sind und unter welchen Voraussetzungen ein Campus umgesetzt werden könnte. Die Ergebnisse wurden vergangene Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Demnach soll Kitzbühel als Standort weiterverfolgt und als erstes Angebot ein be ...

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