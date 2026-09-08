"Feuerwehr hautnah" zum 150. Geburtstag

Unter dem Motto „Feuerwehr hautnah“ fand am Wochenende eine besondere Veranstaltung im St. Johanner Dorfzentrum statt. Das heurige Jahr steht bei den St. Johanner Florianijüngern ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestandsjubiläums. Neben den traditionellen Terminen wie dem Flohmarkt und der Feuerlöscherüberprüfung stehen heuer noch ein Festakt sowie ein Tag der offenen Tür am Samstag, 17. Oktober, auf dem Programm.



Bereits am vergangenen Samstag war ein ...