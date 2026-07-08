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Kitzbüheler Anzeiger
122Jahre_FeuerwehrHochfilzen

Jede Sekunde zählt – die Bewerbsgruppen zeigten sich perfekt aufeinander eingespielt und schenkten ihren Gegnern nichts.

Foto: FF/Thomas Mair
ABO PUR

Hochfilzen

von Margret Klausner
08. Juli 2026

Feuerwehr feierte 122. Geburtstag mit Nassbewerb und Fest

Es ist ein ereignisreiches Jahr für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hochfilzen. Nicht nur der Neubau des Feuerwehrhauses fordert die Florianijünger, auch das 122-jährige Bestandsjubiläum – angelehnt an die Notrufnummer – wird heuer gefeiert. Am vergangenen Wochenende stand der Höhepunkt der Feierlichkeiten auf dem Programm: Drei Tage lang herrschte im Festzelt beste Stimmung. Den Bieranstich übernahmen Bürgermeister Konrad Walk und Kommandant J ...

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