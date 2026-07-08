Jede Sekunde zählt – die Bewerbsgruppen zeigten sich perfekt aufeinander eingespielt und schenkten ihren Gegnern nichts.
Feuerwehr feierte 122. Geburtstag mit Nassbewerb und Fest
Es ist ein ereignisreiches Jahr für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hochfilzen. Nicht nur der Neubau des Feuerwehrhauses fordert die Florianijünger, auch das 122-jährige Bestandsjubiläum – angelehnt an die Notrufnummer – wird heuer gefeiert. Am vergangenen Wochenende stand der Höhepunkt der Feierlichkeiten auf dem Programm: Drei Tage lang herrschte im Festzelt beste Stimmung. Den Bieranstich übernahmen Bürgermeister Konrad Walk und Kommandant J ...