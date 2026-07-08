Feuerwehr feierte 122. Geburtstag mit Nassbewerb und Fest

Es ist ein ereignisreiches Jahr für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hochfilzen. Nicht nur der Neubau des Feuerwehrhauses fordert die Florianijünger, auch das 122-jährige Bestandsjubiläum – angelehnt an die Notrufnummer – wird heuer gefeiert. Am vergangenen Wochenende stand der Höhepunkt der Feierlichkeiten auf dem Programm: Drei Tage lang herrschte im Festzelt beste Stimmung. Den Bieranstich übernahmen Bürgermeister Konrad Walk und Kommandant J ...