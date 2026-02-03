Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
#heizwerk_kirchberg_30_2024_Bioenergie
Foto: Bioenergie
ABO PUR

Wirtschaft

von Margret Klausner
03. Februar 2026

Fernwärme lässt weiter auf sich warten

Die Pläne sind ehrgeizig, die Umsetzung lässt jedoch noch auf sich warten: Vor rund zwei Jahren wurde der Kirchberger Bevölkerung ein Fernwärmeprojekt vorgestellt. Dank eines neuen Biomasse-Kraftwerks sollen die Kirchberger künftig nachhaltig heizen können.
Hans-Stefan Edler von der steirischen Bioenergie-Gruppe präsentierte damals das Projekt.

Demnach soll im Bereich der Trabrennbahn ein voll automatisiertes 6-MW-Biomasse-Heizwerk mit ...

