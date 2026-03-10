Feierstunde für neuen Pfarrer

Mit seiner Amtseinführung als Pfarrer von Kitzbühel betritt Olivier Dantine kein ungewohntes Terrain. Der gebürtige Wiener, der seit 2012 als Superintendent für alle evangelischen Pfarren in Tirol und Salzburg (22.000 Gläubige) verantwortlich ist, war seit der Pensionierung der erst kürzlich verstorbenen Kitzbüheler Pfarrerin Gundula Hendrich regelmäßig in der Kitzbüheler Christuskirche anzutreffen.



