Kitzbüheler Anzeiger
Olivier Dantine Pfarrer Christuskirche
Olivier Dantine ist seit 2012 Superintendent für Tirol und Salzburg. InKkitzbühel hat er eine bedeutendes Zusatzaufgabe übernommen.
Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
10. März 2026

Feierstunde für neuen Pfarrer

Mit seiner Amtseinführung als Pfarrer von Kitzbühel betritt Olivier Dantine kein ungewohntes Terrain. Der gebürtige Wiener, der seit 2012 als Superintendent für alle evangelischen Pfarren in Tirol und Salzburg (22.000 Gläubige) verantwortlich ist, war seit der Pensionierung der erst kürzlich verstorbenen Kitzbüheler Pfarrerin Gundula Hendrich regelmäßig in der Kitzbüheler Christuskirche anzutreffen.

