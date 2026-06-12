F.acT Talk in Sachen Betriebsübergabe: Tirols Tourismus ist Familiensache

Wenn in Tirol rund 17.400 Familienunternehmen wirtschaften, entscheidet der gelungene Generationenwechsel über die Zukunft ganzer Regionen. Im heimischen Tourismus ist der Anteil an Familienbetrieben mit 92 Prozent besonders hoch. Wie sich der Übergang auf die neue Generation gestalten lässt, diskutierte eine hochkarätige Expertenrunde Ende Mai im Rahmen der „F.acT Talks“ am MCI Tourismus in Innsbruck. Demnach müssen rund 45 Prozent der ca. 3.000 Übergaben im Tiroler Tourismus noch geregelt werden.



Übergabe beginnt vor der Unterschrift

„Eine saubere Übergabe beginnt lange vor der Unterschrift“, fasst Anita Zehrer, Leiterin des Zentrum Familienunternehmen am MCI, zusammen. „Wer frühzeitig in der Familie über Nachfolge spricht, Vertrauen statt Kontrolle lebt, klare Rollen definiert und eine offene Dialog-

kultur pflegt, macht aus dem Generationenwechsel keinen Risikofaktor, sondern einen strukturierten Prozess. Entscheidend ist, die eigenen Werte zu bewahren und gleichzeitig Raum für neue Ideen zu öffnen.“

F.acT ist eine Initiative der Universität Innsbruck und des MCI, welche durch das Land gefördert wird. Sie zielt auf den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die touristische Praxis Tirols ab. Dies erfolgt durch die Kommunikation aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und deren praktischer Anwendungsfälle in die Tourismusverbände und -betriebe Tirols. Dadurch soll ein Beitrag zur Versachlichung von Tourismusdebatten geleistet werden.