Extra zum Fest: Koasa-Wrap und Jaggas‘n-Burger

Glut an, Deckel runter und Spaß haben“ – eine Devise, die vereint: 2013 griffen begeisterte Profi- und Hobbyköche in St. Johann zur Grillzange, fachten den Griller an und gründeten unter Obmann und Haubenkoch Franz Grössing den Verein „Grill ABC modern & kreativ,“ wobei ABC für „Austrian BBQ Club“ steht. Grössings Leitspruch war zugleich Antrieb für die gemeinsame Aktivitäten am heißen Rost: „Wer richtig gut grillen will, braucht mehr als Kohle, Fleisch und Bier.“ < ...