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Kitzbüheler Anzeiger
Jaggasn-Burger

Test bestanden? Michael Stadler beißt in den Burger (links) und Enrique Fernandez verkostet den Wrap. Die beiden Köche scheinen sehr zufrieden.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

St. Johann

von Alexandra Fusser
01. Juli 2026

Extra zum Fest: Koasa-Wrap und Jaggas‘n-Burger

Glut an, Deckel runter und Spaß haben“ – eine Devise, die vereint: 2013 griffen begeisterte Profi- und Hobbyköche in St. Johann zur Grillzange, fachten den Griller an und gründeten unter Obmann und Haubenkoch Franz Grössing den Verein „Grill ABC modern & kreativ,“ wobei ABC für „Austrian BBQ Club“ steht. Grössings Leitspruch war zugleich Antrieb für die gemeinsame Aktivitäten am heißen Rost: „Wer richtig gut grillen will, braucht mehr als Kohle, Fleisch und Bier.“ < ...

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