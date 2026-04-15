Anzeiger Exklusiv Woche 16/26
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Christian Wörister, Toni Bodne und Fritz Dopfer übergaben symbolischen Scheck an Christian Bachofner und Mark Winkler vom VSt (von links).
Mit Fritz Dopfer Gutes getan
Die Verantwortlichen der Bergbahn AG Kitzbühel organisierten im Vorjahr gemeinsam mit Fritz Dopfer, dem ehemaligen Skirennläufer aus Innsbruck, der 2015 für den Deutschen Skiverband WM-Silber im Slalom holte, einen „Ski IP Tag“. Die KitzSki-Vorstände Toni Bodner und Christian Wörister werteten es als ein besonderes Zeichen für den Zusammenhalt in der Region, dass durch diese Veranstaltung die beachtliche Summe von 2.500 Euro zustande gekommen ist. Der Scheck wurde vor wenigen Tagen an den VST Kitzbühel übergeben.
Gesellige Damenrunde nahm Abschied vom Centro und seinen Gastgebern. Im Bild: Alessandro Gambino, Helene Schlechter, Renate Pair, Juppi Koidl, Erni Pliberschek, Otti Peternell und Anni Erler (von links).
Langer-Damen sagten Adieu
Einen besonderen Abschied feierte der legendäre Kitzbüheler Damen-Stammtisch im Centro. 1962 u. a. von Grete Langer, Chefin der Konditorei Langer, ins Leben gerufen, war er fortan eine Institution und aus dem Kitzbüheler Stadtleben nicht mehr wegzudenken. Ab 2006 fand er im Centro nahtlos seine Fortsetzung. „Wir haben uns früher sogar täglich getroffen, nur am Sonntag nicht“, erzählte die gesellige Damenrunde, die bedauerte, dass Rosi Sailer ausgerechnet an diesem Stammtisch-Treffen nicht teilnehmen konnte.
Maria und Florian Lettner genossen italienische Vorspeisen.
Antipasti statt Quizjagd
Florian Lettner, umtriebiger Moderator aus St. Johann bei Servus TV, legte bei der "Quizjagd" einen Tag Pause ein und suchte mit seiner Maria die Abschiedsfeier im Restaurant Centro auf. „Wir werden es vermissen.“