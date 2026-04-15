Die Verantwortlichen der Bergbahn AG Kitzbühel organisierten im Vorjahr gemeinsam mit Fritz Dopfer, dem ehemaligen Skirennläufer aus Innsbruck, der 2015 für den Deutschen Skiverband WM-Silber im Slalom holte, einen „Ski IP Tag“. Die KitzSki-Vorstände Toni Bodner und Christian Wörister werteten es als ein besonderes Zeichen für den Zusammenhalt in der Region, dass durch diese Veranstaltung die beachtliche Summe von 2.500 Euro zustande gekommen ist. Der Scheck wurde vor wenigen Tagen an den VST Kitzbühel übergeben.