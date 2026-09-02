Exklusive Momente 36/26

Kitzbühel im Schlagerfieber: Am Wochenende stand die Gamsstadt ganz im Zeichen des Sommer Open Airs. Schlagerstar Andrea Berg (2.v.r.) nutzte ihren Aufenthalt für einen Ausflug ins Stadtl und traf bei KitzKulinarik Gerhard Renner, Renate Hagleitner und Peter Hechl (v.l.) bevor es am Samstag auf die große Bühne im Tennisstadion ging. Ein Besuch in Rosi‘s Sonnbergstuben durfte bei Bergs Kitzbühel-Aufenthalt auch nicht fehlen – das freute Wirtin Ro ...