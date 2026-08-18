Exklusive Momente 34/26
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Rosi Schipflinger, Monika Gruber und Mario Barth (von links) in den Sonnbergstuben.
Monika Gruber begeisterte Kitzbühel
Monika Gruber und Kitzbühel – eine Langzeitliebe, die durch die zwei total ausverkauften Vorstellungen im Tennisstadion weiteren Aufwind erhielt. Zwei Stunden beste Unterhaltung bot die bayerische Kabarett-Ikone mit ihrem Programm „Es huift jo nix“ für alle, die „noch zwischen Hausverstand und Mainstream unterscheiden können“. Ein biss‘l Lampenfieber sei am Freitag, ihrem ersten Kitz-Abend schon dabeigewesen, gestand sie, als sie sich tags darauf bei Kitzbühels singender Wirtin Rosi Schipflinger, in Begleitung von Comedian Mario Barth, mit einem Schnitzerl stärkte.
Lachten Tränen über die Gags der "Gruaberin": Irmi und Klaus Winkler sowie Veranstalter Thomas Rass (von links).
Publikum lachte Tränen
Wie schon am Freitag bejubelte das Publikum auch am Samstag die bissigen „Sager“ der „Gruaberin“, mit denen sie die Absurditäten des Alltags nicht treffender hätte beschreiben können. Im Publikum u. a. gesichtet: Irmi und Klaus Winkler, die mit Veranstalter Thomas Rass über die Gags Tränen lachten, sowie Luisa und Christian Harisch. Unter den Fans wurde schon der Ruf nach Wiederholung laut: „Vielleicht komme ich ja wieder“, schmunzelte Monika Gruber „ich steh‘ auf Kitzbühel. Es huift jo nix“.
Genossen beste Unterhaltung: Luisa und Christian Harisch.
Schauspieler und Kabarettist Heinz Marecek und Intendantin Michaela Reith.
Standing Ovations für Heinz Marecek
Ein Vormittag voller Humor, mit Theatergeschichten und persönlichen Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten im Scheinwerferlich – so lässt sich die Matinee mit Heinz Marecek beschreiben, die im Rahmen des Sommertehater Kitzbühel abgehalten wurde. Kein Wunder, dass angesichts des Langzeit-Haubenkochs der TV-Krimiserie „Soko Kitzbühel“ 200 Schnitzerl in Rekordtempo aufgetischt wurden, freute sich Intendantin Michaela Reith.
Lachten über Heinz Mareceks Schmähs: Sandra Cirolini, Christine Marecek und Marie Lou Reith (von links).
Ein Schnitzerl zum krönenden Abschluss genossen Annemarie Schneider, Sabine Sommeregger und Norbert Schneider (von links).