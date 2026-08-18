Exklusive Momente 34/26

Wie schon am Freitag bejubelte das Publikum auch am Samstag die bissigen „Sager“ der „Gruaberin“, mit denen sie die Absurditäten des Alltags nicht treffender hätte beschreiben können. Im Publikum u. a. gesichtet: Irmi und Klaus Winkler, die mit Veranstalter Thomas Rass über die Gags Tränen lachten, sowie Luisa und Christian Harisch. Unter den Fans wurde schon der Ruf nach Wiederholung laut: „Vielleicht komme ich ja wieder“, schmunzelte Monika Gruber „ich steh‘ auf Kitzbühel. Es huift jo nix“.

