Exklusive Momente – 26/26
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Umschwärmt: Giovanni Franzoni gab unzählige Autogramme und posierte ebenso oft für Selfies.
Das G'riss der Kitzbüheler um Giovanni Franzoni
So viele weibliche Fans hat das Kitzbüheler Gondel-Zeremoniell selten zuvor gesehen. Giovanni Franzoni, sympathischer Wuschelkopf vom Gardasee und umjubelter Streif-Sieger 2026, lockte die Ski-Fans in Scharen an. Abseits des Festakts war er stets umringt von seinen Anhängern, gab bereitwillig Autogramme und posierte für Unmengen von Selfies.
Schnappschuss: Die "Ski-Club-Musi" mit Helmut Gantschnigg (links), Tom Gredler und Heli Obermoser (rechts) nahm Giovanni Franzoni in ihre Mitte und ließen sich von den italienischen Freunden des Ski-Stars gern fotografieren.
Bergbahn-Vorstand Christian Wörister nutzte die Gelegenheit und organisierte ein Autogramm für seinen Bruder.
"Forza Giovanni Franzoni!" Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger (links) und Bgm. Klaus Winkler beglückwünschten neuerlich zum fulminanten Sieg auf der Streif.
Selbst Olympionike Ernst Hinterseer (links) ließ es sich nicht nehmen, dem Streif-Sieger persönlich in Kitzbühel zu gratulieren. Im Bild mit K.S.C.-Urgestein Hermann Stanger (Mitte) und "Doc" Helmut Obermoser vor dem Starthaus des K.S.C.
Tiafinger-Wirtin Maria Brunner präsentierte stolz einen echten "Erler", für den sie im Hotel einen neuen Platz finden will. Im Bild mit Bgm. Klaus Winkler (links) und Stadtmusik-Obmann Michael Schwanninger.
Werbung für Jubiläums-Jahrmarkt
Der Kitzbüheler Jahrmarkt nähert sich mit großen Schritten, er findet am 1. August statt. Wobei es sich heuer bekanntlich um eine besondere Auflage handelt, wie Stadtmusik-Obmann Michael Schwanninger unermüdlich betont. Es wird nämlich der 100. Jahrmarkt abgehalten. Der erste fand 1923 statt und war als Wohltätigkeitsveranstaltung gedacht. Seit 1950 ist die Stadtmusik Kitzbühel der Veranstalter des traditionsreichen Sommerfests. Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Winkler, selbst ein glühender Jahrmarkt- und Stadtmusik-Fan, rührt Schwanninger bereits eifrig die Werbetrommel. Unterstützt von Tiafinger-Wirtin Maria Brunner, die sogar einen echten „Erler“ mit dem Jahrmarkt-Logo ihr eigen nennt.