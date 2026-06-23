Exklusive Momente – 26/26

Der Kitzbüheler Jahrmarkt nähert sich mit großen Schritten, er findet am 1. August statt. Wobei es sich heuer bekanntlich um eine besondere Auflage handelt, wie Stadtmusik-Obmann Michael Schwanninger unermüdlich betont. Es wird nämlich der 100. Jahrmarkt abgehalten. Der erste fand 1923 statt und war als Wohltätigkeitsveranstaltung gedacht. Seit 1950 ist die Stadtmusik Kitzbühel der Veranstalter des traditionsreichen Sommerfests. Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Winkler, selbst ein glühender Jahrmarkt- und Stadtmusik-Fan, rührt Schwanninger bereits eifrig die Werbetrommel. Unterstützt von Tiafinger-Wirtin Maria Brunner, die sogar einen echten „Erler“ mit dem Jahrmarkt-Logo ihr eigen nennt.

