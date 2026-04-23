Exklusive Momente – 17/26
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Astrid Mair, Andreas Schroll,martin Grander und Hans Papp (von links).
Feuerwehr hält Kameradschaft hoch
Im Zeichen der starken Kameradschaft innerhalb der Einsatzkräfte stand ein Abend, zu dem Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Schroll in die neuen Räumlichkeiten des Bezirksfeuerwehrverbandes nach Kirchberg lud. Mit dabei: Landesrätin Astrid Mair, Bezirkshauptmann Martin Grander und Alt-Bezirksfeuerwehrkommandant Hans Papp.
Herbert Sparer, Angelika Hronek, Clara Ploder und Stefan Seiwald (von links).
Die "Macher" des Autofrühlings vorgestellt
Der St. Johanner Autofrühling startete mit einem besonderen Programmpunkt: In einer kurzweiligen Vorstellungsrunde rückte Moderatorin Clara Ploder die „Macher“ der Veranstaltung ins Rampenlicht. Das OK-Team r und um Herbert Sparer (Auto Sparer), Angelika Hronek (Ortsmarketing) und Bürgermeister Stefan Seiwald gaben persönliche Einblicke in die Organisation und die Leidenschaft hinter diesem Großevent. Mittlerweile ist der Autofrühling St. Johann eine der größten Autoschauen in Tirol.
Hedy Bendler vom Rotary Club Kitzbühel gratulierte Hans Wolfgang Tyczka zum 100. Geburstag, im Bild mit dessen Ehefrau Sigi.
Feierstunde für 100. Geburtstag
Hans Wolfgang Tyczka lud anlässlich seines 100. Geburtstages Freunde und Bekannte sowie Mitglieder des Rotary Club Kitzbühel in den Rasmushof ein. Nicht fehlen durfte die Stadtmusik Kitzbühel, die zu Ehren des Jubilars den eigens komponierten Tyczka-Marsch aufspielte.
Inge und Peter Müller mit Nicoletta Plumm und Laura Engelmayer-Wagner (von links).
Langjährige Stammgäste geehrt
Die Ehrennadel in Gold erhielten treue Kitzbühel-Gäste Inge und Peter Müller. „Sie kommen seit 20 Jahren mindestens zwei Mal jährlich nach Kitzbühel“, berichtet Nicoletta Plumm (3. v. l.) von Kitzbühel Tourismus, im Bild mit Laura Engelmayer-Wagner (r.), Head of Casino Kitzbühel, die zu einem Rundgang durch das Casino Kitzbühel lud.
Der neue Erzbischof von Krakau, Kardinal Grzegosz Ryś, empfing Michael Struzynski
Stadtpfarrer besuchte Kardinal
Kitzbühels Stadtpfarrer Michael Struzysnki ließ es sich nicht nehmen, dem neuen Erzbischof von Krakau persönlich seine Aufwartung zu machen. Grzegosz Ryś wurde von Papst Leo XIV. zum Kardinal ernannt, seither leitet er die große polnische Erzdiözese. Pfarrer Struzynski freut sich schon auf den Kitzbühel-Besuch des Kardinals zum gemeinsamen Skifahren.