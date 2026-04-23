Exklusive Momente – 17/26

Der St. Johanner Autofrühling startete mit einem besonderen Programmpunkt: In einer kurzweiligen Vorstellungsrunde rückte Moderatorin Clara Ploder die „Macher“ der Veranstaltung ins Rampenlicht. Das OK-Team r und um Herbert Sparer (Auto Sparer), Angelika Hronek (Ortsmarketing) und Bürgermeister Stefan Seiwald gaben persönliche Einblicke in die Organisation und die Leidenschaft hinter diesem Großevent. Mittlerweile ist der Autofrühling St. Johann eine der größten Autoschauen in Tirol.