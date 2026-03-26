Exklusive Momente 13/26

250 Besucher wurden am Jufen Beach bei Gastgeber Manfred Hofer begrüßt – 80 davon gingen mit viel Herzblut an den Start des Gaudi-Skirennens. Für das Siegerbild posierten Mark Winkler (VST Vize-Präsident), Sara Neubauer, Nicole Hörl,Thomas Bernsteiner, Andreas Krichbaum, Leo Krichbaum und Martin Eberl (VST-Präsident). Weitere enthusiastische Rennläufer gesichtet wurden u. a. Ekkehard Walch und Andi Steinfatt, sowiedie Bergbahn-Vorstände Anton Bodne und Christian Wöriste, Michael und Martina Kofler Ingesamt kam eine beachtliche Spendesumme von 13.360 Euro für den guten Zweck zustande.

