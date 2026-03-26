Exklusive Momente 13/26
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Premiere für VST on Snow
250 Besucher wurden am Jufen Beach bei Gastgeber Manfred Hofer begrüßt – 80 davon gingen mit viel Herzblut an den Start des Gaudi-Skirennens. Für das Siegerbild posierten Mark Winkler (VST Vize-Präsident), Sara Neubauer, Nicole Hörl,Thomas Bernsteiner, Andreas Krichbaum, Leo Krichbaum und Martin Eberl (VST-Präsident). Weitere enthusiastische Rennläufer gesichtet wurden u. a. Ekkehard Walch und Andi Steinfatt, sowiedie Bergbahn-Vorstände Anton Bodne und Christian Wöriste, Michael und Martina Kofler Ingesamt kam eine beachtliche Spendesumme von 13.360 Euro für den guten Zweck zustande.
Elektronic Beats am Kitzbüheler Horn
Elektronische Beats brachten beinahe das Kitzbüheler Horn zum Beben: Das Festival „Sound Escape“, erlebte im Alpenhaus bei Franziska Reisch-Stern heuer seine Sundowner-Premiere. Mittendrin im Geschehen (v. l.): Christian Kausch (Tegernseer Tal Tourismus GmbH), Patricio Hetfleisch (Tirol Werbung), Viktoria Veider-Walser (Kitzbühel Tourismus) und Internetpersönlichkeit Günther Krabbenhöft (330k Follower).