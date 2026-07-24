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Kitzbüheler Anzeiger
Polizei Brixental_Eichenhalle

Im B3, dem Großprojekt auf dem ehemaligen Areal der Eichenhalle, entsteht die neue Einsatzzentrale der fusionierten Brixentaler Polizei.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Brixen

von Alexandra Fusser
24. Juli 2026

Exekutive darf ins "B3" einziehen

Die Polizeiinspektionen von Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg werden fusioniert. Für die Polizeidienststelle Brixental fand sich, wie erst vor Kurzem bekannt geworden ist, ein neuer Standort: Die Einsatzzentrale wird im sogenannten „B 3“ angesiedelt. Dabei handelt es sich um jenes Großprojekt, das seit dem Vorjahr am ehemaligen Areal der Eichenhalle in Kirchberg im Entstehen ist. Es wird Hotel, Mitarbeiterwohnhaus, Supermarkt, Büros und ein Ärztezentru ...

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