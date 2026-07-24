Exekutive darf ins "B3" einziehen

Die Polizeiinspektionen von Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg werden fusioniert. Für die Polizeidienststelle Brixental fand sich, wie erst vor Kurzem bekannt geworden ist, ein neuer Standort: Die Einsatzzentrale wird im sogenannten „B 3“ angesiedelt. Dabei handelt es sich um jenes Großprojekt, das seit dem Vorjahr am ehemaligen Areal der Eichenhalle in Kirchberg im Entstehen ist. Es wird Hotel, Mitarbeiterwohnhaus, Supermarkt, Büros und ein Ärztezentru ...