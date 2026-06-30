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  3. Eurotours steigt aus: Beim FC Kitzbühel bricht neue Ära an
Kitzbüheler Anzeiger
FCK Cirolini Winkler

Bgm. Klaus Winkler und Präsident Francesco Cirolini (r.) zeigen sich „angriffslustig“ und unterstreichen die Verbundenheit von Verein und Gemeinde.

Foto: Stefan Pletzer
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Kitzbühel

30. Juni 2026

Eurotours steigt aus: Beim FC Kitzbühel bricht neue Ära an

Beim FC Kitzbühel ist in den vergangenen Wochen vieles in Bewegung geraten. Der Abschied von der Firma Eurotours als jahrzehntelangem Namenssponsor, ein offener Sponsoringfall rund um den Getränkehersteller Blitz Bee und der Einstieg von „Powerspine“ (siehe Artikel rechts) als neuer Partner haben den Verein auch abseits des Spielfelds stark gefordert, wie Präsident Francesco Cirolini betont.

Mit dem Kitzbüheler Anzeiger spricht er über wirtschaftl ...

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