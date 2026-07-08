Europapremiere für Chirurgen im St Johanner Krankenhaus

Dem Bezirkskrankenhaus St. Johann ist einmal mehr eine medizinische Premiere gelungen: Erstmals in Europa wurde der „Signia™ EEA™ Circular Stapler“ des Medizintechnikunternehmens Medtronic erfolgreich eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein hochmodernes chirurgisches Klammernahtgerät für Operationen im Verdauungstrakt. Nach zahlreichen Anwendungen in Amerika und Japan markiert der erste europäische Einsatz einen wichtigen Meilenstein für das chiru ...