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Kitzbüheler Anzeiger
Prim_Nehoda_Signia_Circular_Stapler

Primar Hermann Nehoda im Operationssaal: Er führt jetzt erfolgreich Operationen am Darm mit dem „Signia EEA Circular Stapler“ durch.

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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
08. Juli 2026

Europapremiere für Chirurgen im St Johanner Krankenhaus

Dem Bezirkskrankenhaus St. Johann ist einmal mehr eine medizinische Premiere gelungen: Erstmals in Europa wurde der „Signia™ EEA™ Circular Stapler“ des Medizintechnikunternehmens Medtronic erfolgreich eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein hochmodernes chirurgisches Klammernahtgerät für Operationen im Verdauungstrakt. Nach zahlreichen Anwendungen in Amerika und Japan markiert der erste europäische Einsatz einen wichtigen Meilenstein für das chiru ...

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