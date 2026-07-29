Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. EU-Kommissar Brunner zu Besuch im Start.N
Kitzbüheler Anzeiger
Magnus Brunner Besuch Start.N Kitzbühel
Foto: Huber
ABO PUR

Kitzbühel

von Sabine Huber
29. Juli 2026

EU-Kommissar Brunner zu Besuch im Start.N

Der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, besuchte gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Peter Seiwald und Katrin Brugger das Gründer- und Coworkingzentrum Start.N in Kitzbühel.

Bei einem Rundgang mit Stefan Niedermoser, Geschäftsführer des LEADER-Regionalmanagements, Obmann Bgm. Stefan Jöchl und Thomas Brandtner (Standortmarketing Kitzbühel) informierte sich Brunner über die Entwicklung des Projekts und darüber, wie reg ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles