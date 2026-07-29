EU-Kommissar Brunner zu Besuch im Start.N

Der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, besuchte gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Peter Seiwald und Katrin Brugger das Gründer- und Coworkingzentrum Start.N in Kitzbühel.



Bei einem Rundgang mit Stefan Niedermoser, Geschäftsführer des LEADER-Regionalmanagements, Obmann Bgm. Stefan Jöchl und Thomas Brandtner (Standortmarketing Kitzbühel) informierte sich Brunner über die Entwicklung des Projekts und darüber, wie reg ...