Erster IBU-Cup-Sieg für Lara Wagner

Großer Erfolg für die Kitzbüheler Biathletin Lara Wagner: Beim IBU-Cup in Lake Placid (USA) sicherte sie sich im Massenstart ihren ersten Sieg in dieser internationalen Rennserie. Mit einer starken Laufleistung und nur einem Fehler bei insgesamt fünf Schießeinlagen setzte sie sich gegen die Französin Negin und die Italienerin Comola durch.



Auch im Staffelbewerb zeigte Wagner eine starke Leistung. Bei schwierigen Bedingungen mit kräftigen Windböen er ...