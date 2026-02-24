Ersehntes Teilstück bleibt in Warteschleife

Radfahren boomt, doch der Ausbau der Radwege tritt zum Teil auf der Stelle. Das betrifft auch jene Radweg-Verbindung zwischen Kitzbühel und Oberndorf, die seit vielen Jahren angestrebt wird, bis heute aber noch nicht realisiert werden konnte.



Für die verantwortlichen Politiker steht das Projekt außer Zweifel. Der Lückenschluss sei aber nach wie vor schwierig, betonen sowohl der Oberndorfer Bürgermeister Hans Schweigkofler als auch der Kitzbüheler Ve ...