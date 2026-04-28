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Kitzbüheler Anzeiger
Boogie Kathi and the Muddy Bluesmen

Boogie Kathi & the Muddy Bluesmen: Katharina Alber (Piano/Vocals), Andreas E. Wallner (Guitar/Vocals), Peter Salinger (Harp/Vocals), Gösta Müller (Bass) und Walter Metzler (Drum) erreichten in Polen das Semifinale.

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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
28. April 2026

Erfolgreiche heimische Bluesband

Mit Leidenschaft, Authentizität und einem klaren Bekenntnis zum traditionellen Blues überzeugten Boogie Kathi & the Muddy Bluesmen bei der European Blues Challenge 2026. In einem hochkarätigen internationalen Teilnehmerfeld schaffte es die österreichische Formation bis ins Semifinale und zählt damit zu den Top-Bluesbands Europas.

Gleichzeitig schrieb die Band ein Stück Tiroler Musikgeschichte: Sie ist die erste Bluesband aus Tirol, die jemals an ...

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