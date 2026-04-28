Erfolgreiche heimische Bluesband

Mit Leidenschaft, Authentizität und einem klaren Bekenntnis zum traditionellen Blues überzeugten Boogie Kathi & the Muddy Bluesmen bei der European Blues Challenge 2026. In einem hochkarätigen internationalen Teilnehmerfeld schaffte es die österreichische Formation bis ins Semifinale und zählt damit zu den Top-Bluesbands Europas.



Gleichzeitig schrieb die Band ein Stück Tiroler Musikgeschichte: Sie ist die erste Bluesband aus Tirol, die jemals an ...