Boogie Kathi & the Muddy Bluesmen: Katharina Alber (Piano/Vocals), Andreas E. Wallner (Guitar/Vocals), Peter Salinger (Harp/Vocals), Gösta Müller (Bass) und Walter Metzler (Drum) erreichten in Polen das Semifinale.
Erfolgreiche heimische Bluesband
Mit Leidenschaft, Authentizität und einem klaren Bekenntnis zum traditionellen Blues überzeugten Boogie Kathi & the Muddy Bluesmen bei der European Blues Challenge 2026. In einem hochkarätigen internationalen Teilnehmerfeld schaffte es die österreichische Formation bis ins Semifinale und zählt damit zu den Top-Bluesbands Europas.
Gleichzeitig schrieb die Band ein Stück Tiroler Musikgeschichte: Sie ist die erste Bluesband aus Tirol, die jemals an ...