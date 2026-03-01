„Er ist kein Mini- oder Quasipfarrer“

In der Pfarrkirche Brixen wurde Andreas Holzner am ersten Fastensonntag von Weihbischof Hansjörg Hofer zum Diakon der Erzdiözese Salzburg geweiht. Zahlreiche Gläubige, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie die Familie des Weihekandidaten nahmen am feierlichen Gottesdienst teil.



An den Weihekandidaten gewandt betonte der Weihbischof: „Genau dazu wirst du heute geweiht: zum Dienen. Denn Diakon heißt übersetzt ‚Diener‘.“ In einer Zeit, in der vi ...