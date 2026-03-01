Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Bezirk
  3. „Er ist kein Mini- oder Quasipfarrer“
Kitzbüheler Anzeiger
Diakonenweihe-Andreas Holzner_09_2026_eds-hna (1).webp
Andreas Holzner (r.) und Weihbischof Hansjörg Hofer.
Foto: eds/Hiva Naghshide
ABO PUR

Brixen

von Kitzbüheler Anzeiger
01. März 2026

„Er ist kein Mini- oder Quasipfarrer“

In der Pfarrkirche Brixen wurde Andreas Holzner am ersten Fastensonntag von Weihbischof Hansjörg Hofer zum Diakon der Erzdiözese Salzburg geweiht. Zahlreiche Gläubige, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie die Familie des Weihekandidaten nahmen am feierlichen Gottesdienst teil.

An den Weihekandidaten gewandt betonte der Weihbischof: „Genau dazu wirst du heute geweiht: zum Dienen. Denn Diakon heißt übersetzt ‚Diener‘.“ In einer Zeit, in der vi ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche