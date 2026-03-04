Equal Pay Day fiel heuer auf den 27. Februar

Das Land Tirol machte jüngst auf den „Equal Pay Day“ aufmerksam, der in unserem Bundesland heuer auf den 27. Februar fiel. „Vom Jahresanfang bis zum 27. Februar arbeiten Frauen in Tirol statistisch gesehen ohne Bezahlung. Sie müssen damit im Schnitt 58 Tage länger arbeiten, um auf das durchschnittliche Jahreseinkommen von Männern zu kommen.“



Alljährlich macht das Frauennetzwerk „Business & Professional Women“ (BPW) auf diese Schere aufmerksam. Österre ...