Energie ist (k)ein Kinderspiel

Die Fachgruppe Energiehandel machte vergangene Woche wieder mit dem Projekt „KiERa – Kindererlebnisraum Energie“ im Bezirk Station. Rund 300 Kinder und Jugendliche der Volksschulen Brixen, Kirchberg, Erpfendorf, Rosenegg, Pfaffenschwendt, Westendorf und Jochberg sowie der Mittelschule 1 bzw. des BG/BORG St. Johann waren an Bord, um alles über das Thema herauszufinden.



Große Nachfrage von den Schulen

Alljährlich ist die Beg ...