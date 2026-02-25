Der Obmann und die Geschäftsführerin der Fachgruppe Energiehandel, Alexander Gutmann und Sonia Beiu (l. und r.), besuchten gemeinsam mit Christina Brunner vom WK-Bezirksausschuss (2.v.r.) die Ausstellung.
Foto: Elisabeth Galehr
25. Februar 2026
Energie ist (k)ein Kinderspiel
Die Fachgruppe Energiehandel machte vergangene Woche wieder mit dem Projekt „KiERa – Kindererlebnisraum Energie“ im Bezirk Station. Rund 300 Kinder und Jugendliche der Volksschulen Brixen, Kirchberg, Erpfendorf, Rosenegg, Pfaffenschwendt, Westendorf und Jochberg sowie der Mittelschule 1 bzw. des BG/BORG St. Johann waren an Bord, um alles über das Thema herauszufinden.
Große Nachfrage von den Schulen
Alljährlich ist die Beg ...