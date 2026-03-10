Produzent Friedemann Goez, die beiden Schauspieler Eva Maria Gintsberg und Marcus Mittermeier sowie Regisseur Gunnar Fuß (von links) erzählen von den Dreharbeiten.
Foto: BKH/Claudia Egger
10. März 2026
"Einfach Elli" sorgte für viel Schmunzeln
Im Sommer des Vorjahres war rund um das Bezirkskrankenhaus und den Medicubus über mehrere Wochen hinweg täglich ein eindringliches „Achtung, wir drehen!“ zu hören. Die Produktionsfirma Narrative Way realisierte im Auftrag des ZDF zwei Filme, in deren Mittelpunkt die Rettungssanitäterin Elli steht, die in einer Unfallklinik in den Bergen arbeitet.
Mit dabei waren nicht nur namhafte deutsche Schauspieler wie Klara Deutschmann in der Rolle der Elli, sond ...