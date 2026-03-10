„Einfach Elli“ im Rampenlicht
Im Rahmen des Winterabschlussfestes des Bezirkskrankenhauses ging die Vorpremiere der neuen ZDF-Serie„Einfach Elli“ in Szene – Roter Teppich und Popcorn inklusive.
Falscher Chefarzt hautnah
Gemeinsam mit Hauptdarsteller Marcus Mittermeier alias Dr. Mark Sorell (2. v.l.) präsentierten sich Verbandsobmann Bgm. Paul Sieberer, der (echte) ärztliche Direktor Primar Christian Deetjen und St. Johanns Bgm. Stefan Seiwald am Roten Teppich.
Schauspielerin mit St. Johanner Wurzeln
Die gebürtige St. Johannerin Eva Maria Gintsberg – sie spielt eine Krankenschwester – freute sich mit Produzent Friedemann Götz und Regisseur Gunnar Fuß (r.) über die Premiere und wartete auf die Reaktion des Publikums.
An der Primar-Bar
Das Stethoskop gegen den Bierzapfhahn tauschten an diesem Abend die Primari des Krankenhauses, im Bild Kinderarzt Franz-Martin Fink, Unfallchirurg Matthias Braito, Radiologe Christof Kranewitter und Intensivmediziner Martin Pienz (von links).
Entspannte Stimmung
Verwaltungsdirektor Christoph Pfluger (links) erinnerte sich mit Gunnar Fuß (mitte) gerne an die Dreharbeiten im Sommer zurück. Es war für die gesamte Crew eine spannende Zeit.