  1. Home
  2. Exklusiv
  3. „Einfach Elli“ im Rampenlicht
Kitzbüheler Anzeiger

Exklusiv

St. Johann

von Margret Klausner
10. März 2026

„Einfach Elli“ im Rampenlicht

Im Rahmen des Winterabschlussfestes des Bezirkskrankenhauses ging die Vorpremiere der neuen ZDF-Serie„Einfach Elli“ in Szene – Roter Teppich und Popcorn inklusive.

Alles Elli Winterabschlussfest
Foto: Margret Klausner

Falscher Chefarzt hautnah

Gemeinsam mit Hauptdarsteller Marcus Mittermeier alias Dr. Mark Sorell (2. v.l.) präsentierten sich Verbandsobmann Bgm. Paul Sieberer, der (echte) ärztliche Direktor Primar Christian Deetjen und St. Johanns Bgm. Stefan Seiwald am Roten Teppich.

Alles Elli Winterabschlussfest
Foto: Margret Klausner

Schauspielerin mit St. Johanner Wurzeln

Die gebürtige St. Johannerin Eva Maria Gintsberg – sie spielt eine Krankenschwester – freute sich mit Produzent Friedemann Götz und Regisseur Gunnar Fuß (r.) über die Premiere und wartete auf die Reaktion des Publikums.

Alles Elli Winterabschlussfest
Foto: Margret Klausner

An der Primar-Bar

Das Stethoskop gegen den Bierzapfhahn tauschten an diesem Abend die Primari des Krankenhauses, im Bild Kinderarzt Franz-Martin Fink, Unfallchirurg Matthias Braito, Radiologe Christof Kranewitter und Intensivmediziner Martin Pienz (von links).

Alles Elli Winterabschlussfest
Foto: Margret Klausner

Entspannte Stimmung

Verwaltungsdirektor Christoph Pfluger (links) erinnerte sich mit Gunnar Fuß (mitte) gerne an die Dreharbeiten im Sommer zurück. Es war für die gesamte Crew eine spannende Zeit.

