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Kitzbüheler Anzeiger
23. Juli 2026

Eine eigene Kapelle gebaut

Eine eigene Kapelle gebaut

Die Landjugend Jochberg errichtet in Eigenregie eine neue Kapelle. Die Einweihung findet am Sonntag, 9. August, statt.

Foto: Landjugend Jochberg

Seit Herbst 2025 arbeitet die Landjugend Jochberg mit viel Einsatz an einer eigenen Kapelle. Vom Aushub bis zum Schindeldach wurde das gesamte Projekt in Eigenregie umgesetzt. Zahlreiche Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder und Helfer sowie die Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und Spendern machten die Fertigstellung möglich.

Die feierliche Einweihung mit Segnung findet am Sonntag, 9. August, um 12 Uhr auf der Vorderreithalm statt. Anschließend lädt die Landjugend zum Frühschoppen ein.

Bereits ab 9.45 Uhr verkehren Taxishuttles vom Parkplatz der Wagstättbahn bis zum Wanderparkplatz Schering. Von dort ist die Kapelle in rund 20 Gehminuten erreichbar. Die Landjugend Jochberg freut sich auf zahlreiche Mitfeiernde.

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