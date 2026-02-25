Eine Ehrung, Charity-Events und vergoldete Bilder
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Hohe Auszeichnung für Stanglwirtin
Ehre, wem Ehre gebührt: Stanglwirtin Magdalena Hauser-Seibl, Geschäftsführerin im Biohotel Stanglwirt, wurde das Ehrenzeichen des Landes verliehen. Für ihr „herausragendes Wirken zum Wohle des Landes“ und ihre Leistungen im Tourismus überreichten Landeshauptmann Anton Mattle und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher die hohe Auszeichnung in der Innsbrucker Hofburg.
"Goldene" Bilder mit Tiefgang
Den Wald als Spiegelbild seiner emotionalen Gedankenwelt stellte der deutsche Künstler Alexander Höller auf seinen Bildern zur Schau, die unlängst im Hotel Kempinski Das Tirol auf Einladung von Engel & Völkers zu sehen war. Höllers Werke entstehen in einem vielschichtigen Prozess, teilweise erhalten sie bis zu 20 Farbschichten. Eindrucksvoll: Die Golden-Forest-Serie, die von der Golden Hour bei abendlichen Spaziergängen inspiriert war und durch eine zusätzliche Goldschicht regelrecht zum Glänzen gebracht wurde.
Musikgenuss für guten Zweck
Rotary-Präsidentin Hedi Bendler und Organisatorin Moni Gredler waren vom anspruchsvollen Programm des Sinfonischen Blasmusikorchesters Kitzbühel überaus begeistert. Mit zwei Konzerten konnten zahlreiche Spenden für den guten Zweck in der Region erzielt werden. Im Publikum gesichtet: Die Kirchberger Landtagabgeordnet Claudia Hagsteiner mit Sebastian Hagsteiner, Bergbahn-Chef Anton Bodner und Kitzbühels Kulturreferent Fritz Eller, die sich bei den Musikern mit kräftigem Applaus bedankten.
Promis für Kinderlachen im Einsatz
Das Charity-Skirennen, zu dem Christian Vosseler und Marc Peine, die Gründer des Vereins „Kinderlachen e. V.“, alljährlich in die Gamsstadt laden, zählt schon seit Jahren zu den Fixterminen. Heuer nahmen etwa die Schauspielerin Stephanie Stumph, bekannt als TV-Kommissarin in der Krimiserie „Der Alte“, die deutsche Fernsehmoderatorin Laura Karasek, Mime Benjamin Heinrich (RTL-Soap „Unter uns“) sowie TV-Produzent Meik Schneider teil. Zugunsten der Kitzbüheler Tafel und des SOS Kinderdorf kochten die VIPs im Hotel Grand Tirolia auf, anschließend traf man sich zum Get together mit Heino und Frédéric Prinz von Anhalt. Tags darauf stand der Parallel-Slalom unter dem Motto „Klein mit Groß“ am Jufenbeach bei Gastgeber Manfred Hofer auf dem Programm. Dass man mit der Benefiz-Aktion bedürftigen Kindern Glücksmomente bescheren könne, mache sie glücklich, freuen sich Vosseler und Peine. „Denn jedes Kinderlachen zählt.“