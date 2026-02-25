Eine Ehrung, Charity-Events und vergoldete Bilder

Das Charity-Skirennen, zu dem Christian Vosseler und Marc Peine, die Gründer des Vereins „Kinderlachen e. V.“, alljährlich in die Gamsstadt laden, zählt schon seit Jahren zu den Fixterminen. Heuer nahmen etwa die Schauspielerin Stephanie Stumph, bekannt als TV-Kommissarin in der Krimiserie „Der Alte“, die deutsche Fernsehmoderatorin Laura Karasek, Mime Benjamin Heinrich (RTL-Soap „Unter uns“) sowie TV-Produzent Meik Schneider teil. Zugunsten der Kitzbüheler Tafel und des SOS Kinderdorf kochten die VIPs im Hotel Grand Tirolia auf, anschließend traf man sich zum Get together mit Heino und Frédéric Prinz von Anhalt. Tags darauf stand der Parallel-Slalom unter dem Motto „Klein mit Groß“ am Jufenbeach bei Gastgeber Manfred Hofer auf dem Programm. Dass man mit der Benefiz-Aktion bedürftigen Kindern Glücksmomente bescheren könne, mache sie glücklich, freuen sich Vosseler und Peine. „Denn jedes Kinderlachen zählt.“