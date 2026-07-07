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Kitzbüheler Anzeiger
Neues Fahrzeug für Giacomo vom VST

Große Hilfe für Giacomo ist das neue rollstuhlgerechte Spezialfahrzeug.

Foto: VST

Kirchdorf

von Kitzbüheler Anzeiger
07. Juli 2026

Ein Stück Freiheit auf vier Rädern ermöglicht der VST Verein

Wenn es darum geht, schnell, unbürokratisch und zielgerichtet in der Region zu helfen, erweist sich der Charity-Verein VST Kitzbühel immer wieder als verlässliche Säule.

Dank der unermüdlichen Unterstützung zahlreicher Spender und Sponsoren konnte nun ein weiteres Herzensprojekt erfolgreich realisiert werden: die Erfüllung eines lang ersehnten Wunsches für Giacomo, der an Friedreich-Ataxie, einer genetisch bedingten Erkrankung des zentralen Nervensystems, leidet, und seine Familie.

Bereits in den vergangenen Jahren stand der VST fest an Giacomos Seite. So konnten ein wichtiger Wohnungsumbau durchgeführt und mithilfe eines treuen VST-Sponsors die Anschaffung eines Betreuungshundes finanziert werden. Doch für den Alltag und die Lebensqualität fehlte noch ein entscheidender Baustein: die mobile Unabhängigkeit.

Maßgeschneiderte Mobilität für den Alltag

Mit dem Kauf eines neuwertigen, komplett rollstuhlgerechten Autos geht dieser Wunsch nun in Erfüllung. Das Spezialfahrzeug ist perfekt auf Giacomos Bedürfnisse abgestimmt und verfügt über einen abgesenkten Boden, eine praktische Rollstuhlrampe sowie die notwendigen Sicherheitsbefestigungen für den Rollstuhl.

Ein solches Projekt lässt sich jedoch nur mit starken Partnern an der Seite realisieren. Für die Organisation und Beschaffung des Fahrzeugs zeichnete das Service Center Winkler/Winkler Mobility in Wörgl verantwortlich. Das Unternehmen setzte zudem ein starkes Zeichen der Solidarität und sponserte kurzerhand die passenden Winterreifen, eine Garantieerweiterung sowie das Service. Um das Paket abzurunden, erklärte sich die Donau-Versicherung bereit, die Kosten für die Vollkaskoversicherung komplett zu übernehmen.

Neues Fahrzeug für Giacomo vom VST

Der VST Kitzbühel ermöglichte gemeinsam mit Partnern die Anschaffung eines rollstuhlgerechten Spezialfahrzeugs.

Foto: VST

Endlich wieder gemeinsam auf Tour
Bei der feierlichen Übergabe war die Freude bei der Familie Canela verständlicherweise riesengroß. Ein herzliches Danke gebührt allen Beteiligten, Spendern und Partnern, die hier so großartig zusammengearbeitet haben. Für Giacomo und seine Familie bricht nun eine neue Zeitrechnung an: Dank des neuen Fahrzeugs sind spontane Ausflüge und die Bewältigung des Alltags endlich wieder problemlos und unbeschwert möglich.

Spenden – ob groß oder klein – sind herzlich willkommen: www.vst-kitz.at

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