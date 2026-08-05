Ein Panoptikum der trachtigen Outfits

Die sogenannte „Tracht“ entfaltet ihre ganze „Pracht“ auch in allen möglichen (und unmöglichen) Variationen: von schräg und schrill über extrem kitschig bis betont sexy. Den Kuriositäten in Kitzbühels Flirt- und Feierlaune sind hier keine Grenzen gesetzt.



Da reicht die Bandbreite von Dirndlcorsagen, Rüschenschürzen und Mini-Pettycoats in Knallfarben über Karohemden mit tiefen Einblicken bis zu besonders kurzen Schnickschnack-Lederhosen mit Highheels oder Stiefeln – nicht zu vergessen die Leucht-Blumenkränze über der Gretlfrisur aus falschen Zöpfen. Ein Panoptikum, das amüsant zum Anschauen ist und das die alten, echten und mit Stolz getragenen Trachten ganz besonders

positiv zur Geltung kommen lässt.



Fazit: Ob Kostümparty, Trachtengaudi oder Traditionsfest – über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. Hauptsache, die gute Stimmung auf dem Fest wird nicht getrübt. Und die war auf dem 100. Jahrmarkt auf alle Fälle vorhanden.



Außerdem ist der Kitzbüheler Jahrmarkt ohnehin Kult und irgendwie haben da auch die schrillsten trachtigen Outfits schon längst ihren angestammten Platz gefunden.