Ein neues Kapitel für „Rollin‘ Art“

Als die bekannte St. Johanner Unternehmerin Tina Hötzendorfer vor Kurzem das Ende ihres Herzensprojekts „Rollin’ Art“ verkündete, war die Entscheidung für sie „eine der schwersten meines Lebens“, wie sie sagt. Denn „Rollin‘ Art“ ist für sie nicht einfach nur ein Geschäft – sondern der Weg aus einer schweren Krise. Nach ihrem Unfall und ihrer Querschnittslähmung fand sie in der Malerei Freude und Hoffnung. Diese Freude teilte sie bald mit anderen Menschen – mit ihren ...