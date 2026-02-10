Ein Leben lang im selben Betrieb

Mitarbeiter, die vom ersten Tag der Lehre bis zum letzten Arbeitstag vor der Pensionierung in ein und demselben Betrieb beschäftigt sind, sind rar geworden. Hans Harasser gehört dieser immer seltener werdenden Spezies an. Der St. Johanner ist seit sage und schreibe 45 Jahren im Installationsbetrieb Hauser in Kitzbühel beschäftigt.



Seit dem ersten Tag seiner Lehre, die 1981 begann, hat Harasser seinen Arbeitgeber nicht mehr gewechselt. Gewechselt haben ...