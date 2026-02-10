Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Firma Hauser_45 Jahre im Betrieb
Der Wasser- und Heizungsinstallateur Hans Harasser (links) arbeitet seit 45 Jahren in der Firma Hauser. In dem alteingesessenen Kitzbüheler Familienbetrieb ist Georg Hauser sein mittlerweile dritter Chef.
Foto: Alexandra Fusser
Kitzbühel

von Alexandra Fusser
10. Februar 2026

Ein Leben lang im selben Betrieb

Mitarbeiter, die vom ersten Tag der Lehre bis zum letzten Arbeitstag vor der Pensionierung in ein und demselben Betrieb beschäftigt sind, sind rar geworden. Hans Harasser gehört dieser immer seltener werdenden Spezies an. Der St. Johanner ist seit sage und schreibe 45 Jahren im Installationsbetrieb Hauser in Kitzbühel beschäftigt.

Seit dem ersten Tag seiner Lehre, die 1981 begann, hat Harasser seinen Arbeitgeber nicht mehr gewechselt. Gewechselt haben ...

