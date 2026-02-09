Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
FF Kitz Jahreshauptversammlung Wieser 2026
War zu Tränen gerührt: Konrad Wieser (3. v.l.) wurde zum Ehrenmitglied ernannt – Komandant Andreas Reisch (rechts) sowie Vize-Komm. Florian Obermoser und Bürgermeister Klaus Winkler gratulierten.
Foto: Bianca Riegel
Kitzbühel

von Bianca Riegel
09. Februar 2026

Ein Jahr der ständigen Präsenz

Zur 154. Jahreshauptversammlung der Kitzbüheler Stadtfeuerwehr versammelten sich exakt 100 Mitglieder im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel. Kommandant Andreas Reisch begrüßte die Anwesenden herzlich und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen.

In seinem Jahresbericht machte Kommandant Reisch deutlich, warum die Aufgaben der Feuerwehr zunehmend komplexer werden. Kitzbühel ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit mehreren tau ...

