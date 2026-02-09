Ein Jahr der ständigen Präsenz

Zur 154. Jahreshauptversammlung der Kitzbüheler Stadtfeuerwehr versammelten sich exakt 100 Mitglieder im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel. Kommandant Andreas Reisch begrüßte die Anwesenden herzlich und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen.



In seinem Jahresbericht machte Kommandant Reisch deutlich, warum die Aufgaben der Feuerwehr zunehmend komplexer werden. Kitzbühel ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit mehreren tau ...