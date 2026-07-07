Auf den Dankesgottesdienst folgte eine Agape im Mesnerhaus, im Bild LA Katrin Brugger (links), Geigen-Virtuosin Anne-Sophie Mutter und Stadtpfarrer Michael Struzynski.
Ein großes Fest in der Kirche
So voll war unsere Kirche selten zuvor“, wunderten sich nicht wenige Kitzbüheler angesichts des vorherrschenden Ansturms. Sonntagabend hatte Stadtpfarrer Michael Struzynski anlässlich seines Priesterjubiläums nämlich zum Dankgottesdienst geladen.
Angehörige, Freunde und Wegbegleiter von nah und fern sowie Abordnungen aller Kitzbüheler Traditionsvereine, insgesamt 800 Personen, drängten sich in das Kitzbüheler Gotteshaus, um diesen Ehrent ...