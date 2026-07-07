Ein großes Fest in der Kirche

So voll war unsere Kirche selten zuvor“, wunderten sich nicht wenige Kitzbüheler angesichts des vorherrschenden Ansturms. Sonntagabend hatte Stadtpfarrer Michael Struzynski anlässlich seines Priesterjubiläums nämlich zum Dankgottesdienst geladen.



Angehörige, Freunde und Wegbegleiter von nah und fern sowie Abordnungen aller Kitzbüheler Traditionsvereine, insgesamt 800 Personen, drängten sich in das Kitzbüheler Gotteshaus, um diesen Ehrent ...