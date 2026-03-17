Ein Baulos jagt das andere: KitzSki investiert heuer 30 Millionen Euro

Das Jahr 2026 ist für die Bergbahn AG Kitzbühel neuerlich ein Jahr der großen Investitionen. Dabei geht es nicht um die großen und plakativen Bauvorhaben wie etwa die Neuerrichtung einer Seilbahn, sondern um nachhaltige und zukunftsorientierte Projekte, die vorrangig dazu dienen, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten, wie Vorstandsvorsitzender Anton Bodner verdeutlicht. „Alle Bauvorhaben sind wichtige Investitionen in die Infrastruktur u ...