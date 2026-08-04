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Kitzbüheler Anzeiger
Pillerseetal_Ansicht

St. Johanner und Kitzbüheler haben bereits eine – jetzt bekommen auch die Pillerseetaler ihre eigene Bürgerkarte.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

Fieberbrunn

von Margret Klausner
04. August 2026

Eigene Bürgerkarte für das Pillerseetal

Sogenannte Bürgerkarten werden seit Jahren zunehmend als Instrument für Gemeindeservice, Freizeitangebote und digitale Verwaltung geschätzt. Seit Mai des Vorjahres haben über 5.000 St. Johanner die „St. Johann Card“ gelöst und können so viele Vorteile nutzen. Die Kitzbüheler haben im Vorjahr eine Bürgerkarte eingeführt und Jochberg und Aurach mit ins Boot geholt. Auch hier gibt es zahlreiche Vorteile und die Karte gilt als „Eintrittskarte“ für den Recyclingh ...

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