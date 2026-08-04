Eigene Bürgerkarte für das Pillerseetal

Sogenannte Bürgerkarten werden seit Jahren zunehmend als Instrument für Gemeindeservice, Freizeitangebote und digitale Verwaltung geschätzt. Seit Mai des Vorjahres haben über 5.000 St. Johanner die „St. Johann Card“ gelöst und können so viele Vorteile nutzen. Die Kitzbüheler haben im Vorjahr eine Bürgerkarte eingeführt und Jochberg und Aurach mit ins Boot geholt. Auch hier gibt es zahlreiche Vorteile und die Karte gilt als „Eintrittskarte“ für den Recyclingh ...