Ehrungen bei PV-Versammlung in St. Jakob

Die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Fieberbrunn/St.Jakob des Pensionisten-Verbandes Tirol ging vor Kurzem erstmals im bis auf den letzten Platz gefüllten Veranstaltungssaal in St.Jakob über die Bühne.



Ortsvorsitzender Manfred Neumayer berichtete gemeinsam mit seinem Ausschuss über das abgelaufene Vereinsjahr und freute sich über den Besuch von Landtagsabgeordneter Claudia Hagsteiner sowie PV-Landespräsident Herbert Striegl. Die Ort ...