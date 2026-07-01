Ehrenamt braucht Rückhalt

Umgekehrt zeigt das langjährige Engagement von Eurotours und dessen Gründer Dieter Toth welchen Wert verlässliche Unterstützung haben kann. Über Jahrzehnte war Eurotours eng mit dem Kitzbüheler Fußball verbunden und der Name „Eurotours Kitzbühel“ war weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Begriff. Diese Partnerschaft hat den Verein geprägt und verdient entsprechend Anerkennung. Dass sie nun endet, ist ein Einschnitt, der aber auch Anlass gibt, Danke zu sagen.



Der aktuelle Fall rund um die Sponsoringverträge mit „Blitz Bee“ zeigt zudem, wie wichtig regionale Zusammenarbeit ist. Wenn ein Verein vor rechtlichen und finanziellen Herausforderungen steht, ist es ein starkes Signal, dass die Stadt Kitzbühel Unterstützung leistet. Nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als Bekenntnis zu einem Verein, der vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sportliche Heimat bietet. Die Anforderungen an Vereine werden größer. Ohne Ehrenamt, ohne verlässliche Partner und ohne Rückhalt in der Region wird es zunehmend schwieriger, diese Aufgaben zu stemmen. Gerade deshalb sollte jede ehrenamtliche Stunde gesehen und geschätzt werden.