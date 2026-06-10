Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Egger-Kraftwerk erzeugt erstmals Strom
Kitzbüheler Anzeiger
Werksleitung Egger St. Johann

Die Werksleitung St. Johann vor der neuen Turbine: Mario Sevignani, Michael Happ, Johannes Salvenmoser und Martin Reinberger (v.l.)

Foto: Egger

St. Johann

10. Juni 2026

Egger-Kraftwerk erzeugt erstmals Strom

Ein wichtiger Meilenstein beim Energie- und Umweltprojekt von Egger in St. Johann ist erreicht: Das neue Kraftwerk im Stammwerk hat im Mai erstmals Strom erzeugt. Seit dem Baustart im Frühjahr 2024 investiert der Holzwerkstoffhersteller rund 80 Millionen Euro in die nächste Ausbaustufe des Standortes.

Das Herzstück der Anlage ist ein neues Kraftwerk mit Dampfkessel und Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis biogener Brennstoffe. Es soll künftig sowohl Wärme als auch erstmals Strom für die eigenen Produktionsprozesse liefern. Dafür wurde eine 14,5-MW-Turbine installiert, die pro Jahr rund 100.000 MWh elektrische Energie erzeugen soll.

Mit der ersten Stromproduktion beginnt nun das schrittweise Hochfahren der Anlage. Der Projektabschluss und der Übergang in den Vollbetrieb sind für das dritte Quartal 2026 geplant. Im Normalbetrieb soll das Werk künftig erdgasfrei arbeiten. Zudem ist vorgesehen, mindestens 70 Prozent des Eigenstrombedarfs am Standort selbst zu decken.

Auch für die Region soll das Projekt positive Auswirkungen haben. Durch das neue Kraftwerk kann die Fernwärmeversorgung in St. Johann und Oberndorf weiter ausgebaut werden. Als Brennstoffe kommen Biomasse, biogene Produktionsrückstände aus der Holzaufbereitung sowie stofflich nicht verwertbare Holzabfälle zum Einsatz.

Projektleiter Hans Feiersinger bezeichnet die erste Stromproduktion als wichtigen Abschnitt in der technischen Umsetzung. Nun liege der Fokus auf dem stabilen Hochfahren und der weiteren Integration der Anlage in den laufenden Betrieb. Johannes Salvenmoser, Werksleitung Produktion und Technik in St. Johann, betont, dass Egger damit unabhängiger von volatilen Energiemärkten werde und die Produktionsprozesse langfristig absichere.

Weitere Artikel:

Roland Hebbel Porträt
ABO PUR

Erpfendorf

10.06.2026

Steinbacher: GF Hebbel mit Rückblick und Ausblick

Steinbacher-Gruppe konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielen.

Tourismusbarometer Symbolbild

Wirtschaft

10.06.2026

Tourismusbarometer: Die Stimmung war schon mal besser

Aktueller Deloitte Tourismusbarometer zeigt: Trotz hoher Auslastung bleibt den Betrieben weniger übrig – das trübt die Aussichten.

Travel Partner Kästl

Ellmau

06.06.2026

Travel Partner expandiert

Travel Partner GmbH erwarb 100 Prozent von Kästl Touristik.

Great Place to Work Kitzhof 2026

Kitzbühel

05.06.2026

Kitzhof ist erneut "Great Place to Work"

Andreas Scheiber Spängler Bank Tirol Leitung

Kitzbühel

05.06.2026

Bankhaus Spängler zog Bilanz

In den beiden Niederlassungen in Innsbruck und Kitzbühel betreut die Bank ein Kundenvolumen von mehr als 957 Mio. Euro.

Symbolbild Arbeitsmarkt Lupe Zeitung

Bezirk

04.06.2026

Arbeitslosigkeit ging im Mai zurück

Besonders der Bezirk Kitzbühel profitierte von der positiven Entwicklung, die vor allem auf den Saisonauftakt im Tourismus zurückgeht.

Verkaufswettbewerb Vorentscheid Tyrol Skills Berufsschule Kitzbühel

Kitzbühel

03.06.2026

Vorentscheid für TyrolSkills an der Berufsschule

Zehn engagierte Lehrlinge stellten sich im Rahmen eines Verkaufswettbewerbs einer Fachjury.

Leistbarkeit von Eigenheimen Österreichkarte
ABO PUR

Bezirk

03.06.2026

Leistbarkeit von Eigenheimen: Bezirk teures Pflaster

Eine Analyse des Portals „Durchblicker“ zeigt: Der Traum vom Eigenheim vor allem im Westen unleistbar.

E-Paper
Aktuelles