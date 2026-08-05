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Kitzbüheler Anzeiger
Thomas Lessing, Sprecher der Gruppenleitung
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St. Johann

von Elisabeth Galehr
05. August 2026

Egger erzielte Umsatz von 4,26 Mrd. Euro

Stabil: Mit diesem Wort legte die Egger-Gruppenleitung bei der jüngsten Bilanzpräsentation die Marschrichtung durch die Zahlenwelt fest. Trotz geopolitischer Spannungen, zurückhaltendem Konsum und nach wie vor schwacher Baukonjunktur gelang es dem heimischen Holzwerkstoffhersteller, sich in Umsatz und Ergebnis ein wenig zu steigern.

Konkret erwirtschaftete das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,26 Milliarden Euro – ...

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