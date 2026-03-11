Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Das sagen die Schüler nach den ersten zwei Tagen.
Bezirk

von Alexandra Fusser
11. März 2026

Drei Wochen Handy-Enzug: Geht das überhaupt?

Drei ganze Wochen ohne TikTok, YouTube, Instagram und Snapchat. Nicht einmal Whats App steht in dieser Zeit zur Verfügung, weder in der Schule, noch in der Freizeit. Was passiert, wenn Jugendliche und junge Erwachsene das weglegen, was sie von Kindesbeinen an im Alltag am meisten begleitet – das Smartphone? Diese Frage wird im Rahmen eines bundesweiten Handyexperiments, an dem aktuell 72.000 Schüler in Österreich aus freien Stücken teilnehmen, beantwortet.
