Down-Syndrom und trotzdem mittendrin im Leben

Dass ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt kommt, ist selten. Dass zwei Brüder derselben Familie betroffen sind, ist äußerst unwahrscheinlich. Genau das erlebten Silvia und Georg Moser aus Kirchberg.

Als ihr erster Sohn Lukas geboren wurde, kam die Diagnose völlig unerwartet. Kurz darauf erkrankte er an einer Vorstufe von Leukämie und musste bereits als Säugling eine Chemotherapie erhalten. Dennoch entschieden sich Silvia und Georg für ein zweites Kind. Die Ärzte erklärten ihnen, dass eine weitere Down-Syndrom-Diagnose extrem unwahrscheinlich sei. Drei Jahre später kam Thomas zur Welt – ebenfalls mit Trisomie 21.

Im Podcast sprechen die Eltern offen über die Frage „Warum zweimal?“, den erneuten Schock und die Erkenntnis, dass es darauf keine befriedigende Antwort gibt. Halt fanden beide in ihrer Familie, ihrem Freundeskreis und vor allem in ihren Söhnen.

Silvia und Georg war von Beginn an wichtig, Lukas und Thomas möglichst viel zuzutrauen. Sie kämpften dafür, dass ihre Kinder Kindergarten und Schule im eigenen Ort besuchen konnten. So blieben beide Teil der Dorfgemeinschaft, wuchsen mit den anderen Kindern auf und engagieren sich heute unter anderem bei der Feuerwehr.

Eine große Rolle spielt der Sport. Lukas und Thomas gehören dem Kader des österreichischen Behindertensportverbandes an und nehmen an internationalen Skirennen teil. Im Sommer betreiben sie Leichtathletik, fahren Rad und gehen schwimmen.

Auch beruflich und persönlich werden die Brüder zunehmend selbstständig. Lukas arbeitet als Abteilungshilfe im Altenwohnheim, für Thomas wird nach einer passenden Möglichkeit im Tourismus gesucht. Gleichzeitig beschäftigen Silvia und Georg Fragen rund um Ausgehen, Wohnen und das Loslassen.

Die Familie hat einen Weg gefunden, den sie sich nach der ersten Diagnose nicht vorstellen konnte.