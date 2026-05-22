Dorfkernsanierung in Fieberbrunn teurer als ursprünglich geplant

Die Gemeinde Fieberbrunn wertet derzeit ihr Ortszentrum auf. Auf Basis des Siegerprojekts des Architekturbüros Thomas Fliri entstehen unter anderem ein neuer Dorfplatz mit Bühne sowie eine verkehrsberuhigte Begegnungszone. Die Bauarbeiten rund um den Dorfplatz und den ersten Abschnitt der Dorfstraße sind bereits in vollem Gange.



Im Zuge des Projekts ergaben sich nun Mehrkosten aufgrund notwendiger Adaptierungen und Ergänzungen, wie Bürgermeiste ...