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Kitzbüheler Anzeiger
DorfplatzFieberbrunn_Neumayr

Der Platz vor dem Fieberbrunner Gemeindeamt ist derzeit eine Baustelle. Wie Bürgermeister Walter Astner betont ist der Zugang zu den Amtsräumlichkeiten selbstverständlich möglich.

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Fieberbrunn

von Margret Klausner
22. Mai 2026

Dorfkernsanierung in Fieberbrunn teurer als ursprünglich geplant

Die Gemeinde Fieberbrunn wertet derzeit ihr Ortszentrum auf. Auf Basis des Siegerprojekts des Architekturbüros Thomas Fliri entstehen unter anderem ein neuer Dorfplatz mit Bühne sowie eine verkehrsberuhigte Begegnungszone. Die Bauarbeiten rund um den Dorfplatz und den ersten Abschnitt der Dorfstraße sind bereits in vollem Gange.

Im Zuge des Projekts ergaben sich nun Mehrkosten aufgrund notwendiger Adaptierungen und Ergänzungen, wie Bürgermeiste ...

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