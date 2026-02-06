Die Reiselust ist ungebrochen

Die Tiroler Reisebüros gaben kürzlich einen Ausblick auf das Reisejahr 2026. Es zeigt sich: Die Tiroler gehören zu den reisefreudigsten Österreichern und nehmen im Schnitt 2.500 Euro pro Person für den Urlaub in die Hand. Die Konsumbereitschaft im Lande ist beim Thema Reisen ungebrochen, am beliebtesten sind nach wie vor Badeurlaube. Auf Platz zwei stehen die Städtereisen gefolgt von Wellness- und Erholungsurlauben. Der Großteil der Reisen führt ins europäische Ausland, gleichzeitig gewinnt das Interesse an Fernreisen spürbar an Bedeutung.



Die beliebtesten Fernziele sind Thailand, Vietnam und Kambodscha, aber auch Japan sowie die Malediven, die Vereinigten Arabischen Emirate und das südliche Afrika stehen hoch im Kurs. Was spürbar ist: Die Urlaube werden individueller, Erlebnisreisen bzw. weniger frequentierte Ziele sind gefragt und auch längere Aufenthalte werden gesucht. Das wiederum ist eine gute Nachricht für die Experten in den heimischen Reisebüros, die fundierte Beratung und Planung bieten können: „Reisebüros sind heute keine Buchungsstellen mehr, sondern Sicherheits- und Vertrauenspartner. Je komplexer Reisen werden, desto wichtiger ist persönliche Verantwortung – gerade im Interesse der Konsumenten“, so Nina Haberl, Fachgruppenobfrau der Tiroler Reisebüros.