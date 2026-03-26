Der Schlager-Olymp ist erreicht – oder gibt es weitere Ziele?

Dass sich in der Gamsstadt seit Jahren deutschsprachige und internationale Musikstars im ausverkauften Tennisstadion (knapp 7.000 Besucher) die Klinke in die Hand geben, ist dem Kitzbüheler Eventmanager Thomas Rass (Rass & Dorner; KitzMusik) zu verdanken. Er hat für Kitzbühel nicht nur Andreas Gabalier, sondern mit der Eurovisions-Live-Sendung „Schlagerbooom“ und dessen Moderator Florian Silbereisen sogar die erfolgreichste TV-Musikshow im gesamten deu ...