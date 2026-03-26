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Kitzbüheler Anzeiger
Thomas Rass Tennisstadion
Thomas Rass "in Aktion" bei den Aubauarbeiten für die Schlagerbooom-TV-Show 2025. Das Kitzbüheler Tennisstadion kennt er wie kein Zweiter.
Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
26. März 2026

Der Schlager-Olymp ist erreicht – oder gibt es weitere Ziele?

Dass sich in der Gamsstadt seit Jahren deutschsprachige und internationale Musikstars im ausverkauften Tennisstadion (knapp 7.000 Besucher) die Klinke in die Hand geben, ist dem Kitzbüheler Eventmanager Thomas Rass (Rass & Dorner; KitzMusik) zu verdanken. Er hat für Kitzbühel nicht nur Andreas Gabalier, sondern mit der Eurovisions-Live-Sendung „Schlagerbooom“ und dessen Moderator Florian Silbereisen sogar die erfolgreichste TV-Musikshow im gesamten deu ...

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