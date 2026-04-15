"Der Bezirk Kitzbühel ist für mich einfach dahoam"

Die gebürtige St. Johannerin Claudia Höller ist seit Anfang März neue Vorständin der Hypo Tirol. Die Spitzenbankerin spricht mit dem Kitzbüheler Anzeiger über die Region sowie über finanzielle Fitness.



Kitzbühel gilt als besonderer Bezirk – ländlich-touristisch geprägt, gleichzeitig konzentriert sich eine hohe Kapitaldichte in der Region. Wie findet eine Bank hier die richtige Balance?



Als regionale Universalbank hat d ...