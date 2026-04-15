Dem Ittererwirt wird neues Leben eingehaucht

Kirche, Gemeindeamt, Gasthaus, Bauernhof – der Dorfkern von Itter wird von diesen Bauwerken seit mehr als 250 Jahren geprägt. Der Ittererwirt ist Teil dieses historischen Ensembles, doch vor rund 12 Jahren wurde der Betrieb eingestellt.



Nach dem Ableben von Ittererwirt Hans Ager (2024) wechselte der Traditionsgasthof den Eigentümer: Die Pletzer-Gruppe habe das Gebäude erworben und umfassend saniert, berichtet der Itterer Bürgermeister Roman Thaler ...